Тягнибока побили бойцы Беркута

Сегодня во время пикетирования Ивано-Франковской облгосадминистрации и областной избирательной комиссии бойцы спецподразделения "Беркут" побили несколько сторонников ВО "Свобода" и лидера партии Олега Тягнибока.

Как сообщили ТСНв пресс-службе ВО "Свобода", несколько сот участников акции во главе с Тягнибоком пытались попасть в помещение областной избирательной комиссии, чтобы привести примеры грубых фальсификаций на Прикарпатье во время выборов в Ивано-Франковский областной совет.

"Однако путь к избирательной комиссии перекрыли бойцы "Беркута". Грубо применив силу они не впустить свободовцев в здание облгосадминистрации, где и расположена областная ТИК. В итоге были побиты несколько сторонников ВО "Свобода". В результате действий стражей порядка они получили значительные телесные повреждения", - отметили в пресс-службе.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок рассказал: "Работники подразделения "Беркут" пытались не допустить нас, граждан Украины, к областной избирательной комиссии. Несколько беркутовцев набросились на меня, едва не разорвав мою одежду. И когда несколько наших сторонников ринулись меня защищать от этого произвола, их мгновенно бросили на землю, где работники силовых структур начали их грубо бить ногами. Все это стражи порядка делали заявляя, что защищают власть. Наверно стражи порядка забыли, что их основным заданием является защита не власти, а нас, украинцев, граждан этого государства. Вместо этого они просто жестоко побили нескольких из тех, кто осмелился в рамках Закона защищать свое право на честные выборы".

Сейчас пострадавшие в сопровождении юристов отправились на медицинскую экспертизу, которая должна установить степень тяжести повреждений, нанесенных потерпевшим в результате незаконных действий стражей порядка. После этого ВО "Свобода" подаст иск в суд, в котором будет требовать привлечь к ответственности работников подразделения "Беркут", которые совершили избиение мирного собрания людей, сообщили в партии.