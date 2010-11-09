Яценюк пригласил в Киев известных в мире политиков и экспертов

Участниками 4-го Киевского форума безопасности (КФБ), который пройдет 11-12 ноября, станут известные в мире политики, дипломаты и эксперты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Арсения ЯЦЕНЮКА «Открой Украину».

В первый день с поздравительным словом откроет мероприятие народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» А.ЯЦЕНЮК.

Дальше с докладами будут выступать заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН, вице-премьер министр, государственный министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии Гиорги БАРАМИДЗЕ, заместитель министра иностранных дел Молдовы Андрей ПОПОВ, экс-министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, вице-президент Сената Румынии Теодор МЕЛЕШКАНУ.

Во второй день, среди других докладчиков, в работе форума примут участие государственный секретарь по европейским делам МИД Румынии Богдан АУРЕСКУ, народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК, Крис ДОННЕЛЛИ (Оксфордский институт государственного управления, Великобритания), посол, член Группы экспертов по разработке новой Стратегической концепции НАТО (Канада) Мари ЖЕРВЕ-ВИДРИКЕР, профессор и ведущий научный сотрудник Московского государственного института международных отношений Андрей ЗАГОРСКИЙ, посол, руководитель Кабинета по политическим вопросам Министерства иностранных дел Болгарии Валери РАТЧЕВ, ректор Российской академии труда и социальных отношений, директор Института стратегических исследований РФ (1994-2009) Евгений КОЖОКИН, профессор Лондонской школы экономики Майкл КОКС, посол, экс-министр обороны Германии Ганс-Георг ВЕК, заместитель директора Департамента стратегического планирования Министерства обороны Австралии Брайден СПЕРЛИНГ, ректор университета Кадыр Хас (Турция) Мустафа АЙДИН, председатель делегации Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина Павел КОВАЛЬ, председатель Комитета по вопросам европейской интеграции парламента Грузии Давид ДАРЧИАШВИЛИ, директор Национального института стратегических исследований (Украина) Андрей ЕРМОЛАЕВ, руководитель службы внешних связей Секретариата ОБСЕ Александр ПАВЛЮК, руководитель Программы “Россия и Евразия” “Четем Хауз” (Великобритания) Джеймс ШЕРР.

Как сообщал УНИАН, 4-й Киевский форум безопасности состоится в Киеве в гостинице «Интерконтиненталь» (ул. Большая Житомирская, 2а). Аккредитация осуществляется по телефонам: 234-53-80, 235-52-98. Фонд оставляет за собой право отказать в аккредитации из-за ограниченного количества мест на мероприятие. Аккредитация завершится в 15.00 10 ноября. Регистрация аккредитованных журналистов на форуме начнется в 14.45.

В 15.30 состоится пресс-конференция участников форума.

Киевский форум безопасности начнется в 16.00.