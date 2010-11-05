Луценко предлагает Януковичу и Тимошенко сесть за круглый стол

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что власть должна сесть за круглый стол с оппозицией, чтобы совместно выработать путь дальнейшего развития страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”

«Почему срабатывает на Западе нормальное развитие событий, без постоянных возвратов назад? Потому что власть понимает, что за оппозицию голосовали ее граждане. За ТИМОШЕНКО проголосовали на 3% меньше, чем за ЯНУКОВИЧА, и это не значит, что враги голосовали. А, следовательно, депутаты от «Батьківщини» имеют право советовать власти, критиковать власть. Это не значит мешать, критиковать - это значит помогать», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что власть должна вести переговоры с оппозицией. «Сегодня надо садиться за круглый стол. Если Президент ЯНУКОВИЧ хочет войти в историю президентом страны, да еще и Президентом модернизации, значит, надо общаться и с оппозицией», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер «НС» привел пример Франции, где миллионы митингующих вышли на улице, и где власть общается с оппозицией. «Потому что оппозиция транслирует мнения с улицы. Не сядут за круглый стол - улица возьмет штурмом власть. Я лично против штурма. В такой ситуации надо садиться за круглый стол, находить точки соприкосновения», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.