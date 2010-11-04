"Батькивщина" готова отстаивать победу Авакова в европейском суде

Всеукраинское объединение «Батькивщина» готово отстаивать победу своего кандидата на должность Харьковского городского головы Арсена АВАКОВА в европейском суде.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации политической партии ВО «Батькивщина» со ссылкой на народного депутата Украины от фракции БЮТ Елену ШУСТИК.

Е.ШУСТИК обвинила Партию регионов в значительных фальсификациях, исказивших результаты волеизъявления жителей Харькова.

«По сути, жители Харькова действиями Партии регионов были лишены возможности выбрать того мэра, которого они хотели бы видеть», - сказала депутат.

Е.ШУСТИК выразила уверенность, что результат выборов можно установить только в суде, и «Батькивщина» готова отстаивать свои интересы даже за пределами Украины.

«Мы готовы дойти до Европейского суда!», - отметила Е.ШУСТИК.

Как сообщал УНИАН, согласно объявленным сегодня городской избирательной комиссией результатам выборов городского головы Харькова, за кандидата от Партии регионов Геннадия КЕРНЕСА проголосовали 30,09% избирателей, за А.АВАКОВА – 29,46%.

Третье место на выборах Харьковского городского головы заняла кандидат от Коммунистической партии Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, за которую проголосовала 18,38% избирателей.

Представители кандидата в мэры Харькова от «Батькивщины» А.АВАКОВА уже подали жалобу в территориальную избирательную комиссию и прокуратуру, а также иск в Харьковский административный суд относительно невозможности объявления результатов выборов мэра Харькова, пока суды не примут решения относительно многочисленных фактов фальсификаций, выявленных в ходе выборов и подсчета голосов.