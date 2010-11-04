Девять бывших бютовцев создали свою «республику» в Киевсовете

Девять депутатов Киевсовета, которые ранее входили в состав фракции БЮТ, создали новую фракцию «Республика Киев».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление депутатов новой фракции зачитал сегодня на сессии столичного совета секретарь горсовета Олесь ДОВГИЙ.

Председателем фракции «Республика Киев» стал Денис МОСКАЛЬ, заместителем председателя фракции – Дмитрий ОЛИЙНЫК.

В состав фракции вошли депутаты Семен БОРИСЕНКО, Борис ДРОБОТ и Владимир ДРОБОТ, Алексей ДАВЫДЕНКО, Сергей КОЗЫРЬ, Олег ПИТЬКУН и Виктор ТИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в октябре на сессии Киевсовета было объявлено, что фракция БЮТ разделилась на три группы.

Часть депутатов осталась во фракции, которую сейчас возглавляет Татьяна МЕЛИХОВА, 7 депутатов объединились во фракцию «Столичные реформы» во главе с Юрием ДМИТРУКОМ, а еще часть осталась внефракционной.