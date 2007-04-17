Прокуратура отклонила обвинения против полтавского губернатора

Прокуратура Полтавской области установила, что председатели райгосадминистраций Полтавской области подписали заявление о поддержке Указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента без давления со стороны губернатора Валерия АСАДЧЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской облпрокуратуры, недавно Генеральный прокурор Украины дал поручение прокурору Полтавской области расследовать ситуацию с принуждением к подписанию заявления о поддержке Указа Президента относительно досрочного прекращения полномочий парламента и проведения досрочных парламентских выборов главами райгосадминистраций Полтавской области.

Речь «шла о том, что к депутату Верховной Рады Украины Степану БУЛЬБЕ вроде бы обратились те председатели РГА области, которых «заставляли» подписаться под заявлением в поддержку Президента. По результатам проверки установлено, что текст данного заявления подготовлен по инициативе председателя Гадячской райгосадминистрации. При его подписании никакого давления на председателей РГА не оказывалось. Это подтверждено и объяснением председателя Миргородской райгосадминистрации, который указанное заявление не подписывал», - говорится в заявлении пресс-службы.

О выводах проверки прокурор области Виктор ВОЙЦИШЕН проинформировал народного депутата Украины С.БУЛЬБУ в телефонном разговоре.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля главы райгосадминистраций Полтавской области выразили свою поддержку действиям Президента Украины относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины и по наведению конституционного порядка в государстве. Об этом сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

Заявление подписали главы 24 райгосадминистраций Полтавской области, кроме руководителя Миргородской РГА. Впоследствии депутат С.БУЛЬБА заявил, что заявление главы райгосадминистраций подписывали под давлением со стороны руководства облгосадминистрации.

В Полтавской области 25 райгосадминистраций.