Тигипко сознался, что рассчитывал на большее

Партия «Сильная Украина» ожидала лучшего результата на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Кабинете министров Украины лидер «Сильной Украины», вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«Одно могу сказать, что такое двоякое у меня отношение к этим выборам, поскольку, с одной стороны, мы за неделю до выборов четко видели свои рейтинги – мы были третьими по рейтингам, видели тенденции, и они должны были расти», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, результат, который «Сильная Украина» получила на местных выборах 31 октября, партию удовлетворить не может. «Он меньше, чем тот, на который мы ожидали, говорим откровенно», - отметил С.ТИГИПКО. При этом, по его словам, учитывая то, что партии «Сильная Украина» только 10 месяцев, это очень высокий результат.

Как сказал С.ТИГИПКО, его партия будет представлена в 20 областных советах, а 13 мэров городов также представляют «Сильную Украину».

«Я считаю, что результат, если смотреть на это, действительно неплохой», - отметил С.ТИГИПКО.