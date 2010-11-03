Азаров поручил разобраться с чиновниками, которые купили Лексус

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от председателя Госказначейства Сергея ХАРЧЕНКО проверить законность приобретения Днепропетровским региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации автомобиля «Лексус».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Вы помните, что я запретил покупать дорогие служебные автомобили и прочее. И вот из прессы узнаю, что Днепропетровский региональный центр стандартизации и метрологии приобрел дорогой «Лексус», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, если этот факт подтвердится, то он требует от председателя Госказначейства немедленно разобраться, каким образом чиновникам центра удалось обойти категорический запрет финансировать такие покупки.

«И сделать организационные выводы. Безусловно, пресечь саму возможность таких случаев в будущем. Автомобиль, безусловно, забрать, руководителя центра уволить, председателя Госстандарта предупредить за неудовлетворительную организацию выполнения решений правительства. Я подчеркиваю, что мы не будем либеральничать там, где речь идет о государственной дисциплине и финансовой дисциплине», - отметил премьер-министр.