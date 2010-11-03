БЮТ требует создания ВСК по нарушениям во время выборов

Фракция БЮТ требует включения в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады и голосования за проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов нарушений во время избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат от БЮТ Сергей САС.

По его словам, также фракция настаивает на выполнении всех требований, о которых шла речь во время Согласительного совета и на которых настаивала оппозиция.

Как сообщал УНИАН, трибуна и президиум парламента заблокированы депутатами от БЮТ.

Сегодня в ВР должен был бы быть день оппозиции (парламентского меньшинства), хотя этот день законом о Регламенте Верховной Рады не предусмотрен.