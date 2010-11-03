В Центре социально-консервативной политики обсудят итоги местных выборов

3 ноября в 18.30 в гостинице «Киев» (конференц-зал «Хрустальный»), по адресу ул. Грушевского, 26/1 состоится заседание Центра социально-консервативной политики (Украина) на тему: «Итоги местных выборов: новые реалии». В обсуждении темы примут участие: директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ; руководитель социологической компании R&B Евгений КОПАТЬКО; политолог Дмитрий ВЫДРИН и др. Аккредитация по тел.: (050) 447-56-85

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