Партия Единый Центр заявляет о своей победе на выборах в Закарпатский облсовет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной организации ЕЦ.

Согласно сообщению, в день выборов облорганизация партии проводила параллельный подсчет голосов, по данным которого за партию проголосовали около 130 тысяч избирателей, что составляет 25% закарпатцев.

При этом явка избирателей края составила почти 55%.

Также пресс-служба ЕЦ сообщила, что по партийным спискам в Закарпатский областной совет проходит 21 кандидат от партии.

Кроме того, Единый Центр стал лидером по количеству побед в одномандатных мажоритарных округах на выборах депутатов облсовета. Как свидетельствуют предварительные результаты, большинство голосов в своих избирательных округах получили 27 кандидатов от ЕЦ из 54, сообщает пресс-служба партии.