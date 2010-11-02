Добкин: "мокрые печати" доказывают победу Кернеса

В Харькове по данным подсчета всех протоколов с “мокрой печатью” на выборах мэра победил кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН.

Он продемонстрировал журналистам папки со всеми 597 протоколами с “мокрыми” печатями и подписями всех членов избирательных комиссий.

По словам М.ДОБКИНА, за Г.КЕРНЕСА проголосовали 130 тыс. 331 избирателей, на втором месте кандидат от ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ, за которого отдали голоса 127 тыс. 605 избирателей. Разрыл между кандидатами – 2 тыс. 726 голосов.

М.ДОБКИН подчеркнул, что «такие же протоколы есть в горизбиркоме, и у всех участников мэрской гонки».

«Других протоколов не будет», - подчеркнул М.ДОБКИН.

При этом он отметил, что официальные результаты, скорее всего, будут завтра.

М.ДОБКИН как губернатор призывал А.АВАКОВА к сотрудничеству.

«Я готов сотрудничать с А.АВАКОВЫМ после его проигрыша как с человеком, который, находясь в оппозиции, сможет принести пользу жителям города и поможет учесть мнение тех, кто за него проголосовал», - сказал М.ДОБКИН.

Говоря о результатах экзит-полов, отдававших преимущество А.АВАКОВУ, М.ДОБКИН отметил, что, возможно, это определенная политическая технология.