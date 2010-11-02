Джарты насчитал регионалам 80% мест в крымском парламенте

Председатель Совета министров Крыма, лидер крымской организации Партии регионов Василий ДЖАРТЫ прогнозирует, что его политическая сила получит 77-80 из 100 мест в парламенте автономной республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"По нашим подсчетам, мы получили 48-49% по списку. По мажоритарной системе в Верховную Раду Крыма из 50-ти у нас прошло 49 кандидатов", - сказал В.ДЖАРТЫ.

Единственным, кто победил кандидата от ПР в мажоритарных округах, оказался Сергей КУНИЦЫН - бывший Представитель Президента Украины в Крыму, выдвинутый партией "Союз".

"КУНИЦЫН победил у себя на Родине (в северном Крыму, где начинал карьеру - УНИАН)", - сказал В.ДЖАРТЫ.

По подсчетам ПР, Коммунистическая партия получила на выборах в парламент Крыма 7,5% голосов, Народный рух Украины - 6,5%, "Союз" - 5,02%, партия "Русское единство" - около 4%, "Сильная Украина" - 3,5%.

Партия "Батькивщина" не преодолела трехпроцентный барьер. По данным В.ДЖАРТЫ, политсила набрала в Крыму 2,5-2,6%.

Глава Совмина Крыма надеется сохранить за собой этот пост и предполагает, что "регионал" Владимир КОНСТАНТИНОВ снова будет избран председателем крымского парламента.

Официальных результатов выборов в Крыму пока нет.

Как сообщал УНИАН, явка на выборах 31 октября в автономии составила 47,7%. Из почти 1,525 млн. крымских избирателей в выборах приняли участие 727 тысяч.