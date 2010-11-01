Яценюк считает, что выборы прошли демократично

Лидер политической партии «Фронт Змін», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что местные выборы в Украине, в целом, прошли демократично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Считаю, что мы в день выборов не дали возможности провести фальсификаций, что мы в день выборов обеспечили реальное и справедливое волеизъявление украинцев. Позволю себе назвать день выборов более-менее демократичным, учитывая то, каким образом проходили (предыдущие – УНИАН) местные и парламентские кампании в Украине», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его убеждению, третье место партии «Фронт Змін» по Украине на местных выборах свидетельствует о том, что партия состоялась.

В то же время А.ЯЦЕНЮК считает, что нужно провести тщательный подсчет голосов на выборах мэров городов Одесса, Харьков, Мариуполь, Житомир и Запорожье. По его словам, в случае необходимости можно будет провести повторный подсчет голосов избирателей в этих городах.

Вместе с тем, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, результаты проведения местных выборов свидетельствуют о том, что в Украине нужно совершенствовать законодательство, которое регламентирует проведение выборов как в органы местного самоуправления, так и парламентских и президентских.