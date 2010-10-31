"За Украину!" зафиксировала 1153 нарушений

На момент завершения голосования на горячую линию штаба партии «За Украину!» от наблюдателей и кандидатов поступило 1 тыс. 153 сообщений о нарушениях избирательного законодательства по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», около половины нарушений касается отсутствия в местах голосования информационных материалов о кандидатах в депутаты от партии «За Украину!».

Также зафиксированы случаи подкупа избирателей, голосование людей по несколько раз на разных участках, факты недопуска наблюдателей от партии «За Украину!» к местам голосования.

На избирательных участках также наблюдалось наличие лишних избирательных бюллетеней, случаи преднамеренной порчи бюллетеней, незаконного исключения представителей партии «За Украину!» из состава избирательных комиссий, задержки с открытием избирательных участков.

Кроме того, зафиксированы многочисленные нарушения, касающиеся несвоевременной выдачи бюллетеней, вмешательства в деятельность официальных наблюдателей. Зафиксировано ошибки в фамилиях кандидатов, случаи голосования в одной кабинке нескольких человек одновременно, заполнение бюллетеней за пределами кабинок.