КПУ: в Симферополе готовится массовый вброс бюллетеней

В Симферополе на избирательном участке № 08059 готовится массовый вброс бюллетеней, считают крымские коммунисты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского Рескома КПУ, на указанном участке наблюдатели выявили 153 поддельных бюллетеня для голосования на дому, о чем было заявлено председателю комиссии.

"Однако, несмотря на замечания наблюдателей, машина с поддельными бюллетенями и урнами выехала для голосования. Чтобы предотварить фальсификацию, за ней выехала машина с наблюдателями, которую по дороге заблокировали ири экипажа ГАИ. Машина с поддельными бюллетенями и урнами скрылась в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе.