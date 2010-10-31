КПУ: в Симферополе готовится массовый вброс бюллетеней
18:49, 31 октября 2010Политика
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Наблюдатели выявили 153 поддельных
В Симферополе на избирательном участке № 08059 готовится массовый вброс бюллетеней, считают крымские коммунисты.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского Рескома КПУ, на указанном участке наблюдатели выявили 153 поддельных бюллетеня для голосования на дому, о чем было заявлено председателю комиссии.
"Однако, несмотря на замечания наблюдателей, машина с поддельными бюллетенями и урнами выехала для голосования. Чтобы предотварить фальсификацию, за ней выехала машина с наблюдателями, которую по дороге заблокировали ири экипажа ГАИ. Машина с поддельными бюллетенями и урнами скрылась в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе.
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