Украинских школьников, которые «застряли» в Чехии, возвращают домой

Украинские школьники, которые были задержаны в Чехии, в ближайшее время прибудут в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как говорится в сообщении, при непосредственном содействии Генерального консульства Украины в Брно 29 октября около 23.00 по местному времени группа харьковских школьников на арендованном автобусе прибыла в город Острава (Чехия).

После ночевки в предварительно забронированной гостинице города вся группа в 7 часов утра 30 октября отправилась в Украину на автобусе, который прибыл в Остраву из Львова.

В настоящее время автобус со школьниками уже пересек границу Чехии и едет во г. Львов по территории Польши, отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, экскурсионный автобус, которым путешествовала группа харьковских школьников (20 человек), был задержан в Чехии 29 октября.

“Основанием для задержания автобуса стало подозрение в том, что он в свое время был похищен на территории Польши. Автобус принадлежит ЧП "Шитев С.С", который по договору аренды передал его в пользование украинской туристической фирме „Сант Валентин”, - сказал заместитель министра.

По его словам, МИД оперативно вмешался в это дело, и для группы украинских детей был арендован дополнительный автобус, на котором они беспрепятственно продолжили экскурсионное путешествие в г. Острава (Чехия).