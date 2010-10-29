Предприятия всех форм собственности обяжут брать молодых специалистов?

Государство разрабатывает комплексную систему поддержки молодежи, заявил на пресс-конференции в Харькове заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестор ШУФРИЧ, говоря о возможных путях решения проблем молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ШУФРИЧ акцентировал, что, решая проблемы молодежи, государство должно обеспечить молодых специалистов первым рабочим местом, а также дать возможность приобрести собственное жилье.

По словам Н.ШУФРИЧА, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал эту идею, и по инициативе молодых народных депутатов от Партии регионов сейчас разрабатывается концепция поддержки молодежи.

«Сейчас разрабатывается система, которая будет стимулировать предоставление на первые три года рабочего места со средней зарплатой по региону», - сказал он.

По словам Н.ШУФРИЧА, государство будет вводить санкции против предприятий, отказывающихся нанимать молодых специалистов, причем за счет этих средств «будет аккумулироваться фонд, который будет поощрять тех, которые будут брать на работу молодых специалистов».

«Если у тебя высокотехнологичное производство и ты не можешь взять на работу молодого специалиста, там есть определенные риски, то заплати соответствующий дополнительный сбор государству. Государство эти деньги перераспределит среди тех, кто берет молодых специалистов», - объяснил Н.ШУФРИЧ.

Он отметил, что предприятия будут заинтересованы нанимать молодых специалистов из-за введения определенных льгот. «Эти сборы будут поступать на те предприятия, которые будут брать молодых специалистов. Ты взял молодого специалиста, за счет этого накопительного фонда ты будешь меньше платить за него социальных и других сборов», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он подчеркнул, что брать на работу молодых специалистов обяжут все предприятия, и «соответствующие квоты должны быть доведены всем предприятиям независимо от формы собственности», но количество молодых специалистов, работающих на одном предприятии, будет ограничено.

Кроме того, по словам Н.ШУФРИЧА, государство будет стимулировать банки предоставлять кредиты молодым семьям в размере 200-240 тыс. грн. на приобретение жилья. «Проценты здесь на себя должно брать государство», - отметил Н.ШУФРИЧ.

Н.ШУФРИЧ также сказал, что принципиальная поддержка главой государства этого проекта есть , и сейчас началась разработка «системы сборов для тех, кто отказывается предоставлять рабочие места молодым специалистам», а также формулы компенсации банкам процентов по кредитам молодым семьям на приобретение жилья.

Он выразил надежду, что программа поддержки молодежи будет внедрена уже со следующего года, а поддержка из бюджета на ее воплощение будет получена с 2012 года.

«Я действительно хочу, чтобы нас было 50 миллионов, а для этого нашей молодежи надо обеспечить стабильный доход и крышу над головой», - резюмировал Н.ШУФРИЧ.