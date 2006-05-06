Рыбак подозревает, что Еханурову придется ”сушить весла”

Юрий ЕХАНУРОВ не станет премьер-министром Украины, если будет создана «помаранчевая» коалиция, заявил в интервью «Главреду» председатель политсовета Партии регионов Украины Владимир РЫБАК. «Если будет «помаранчевая коалиция, то ЕХАНУРОВ может сушить весла», - сказал он.

По словам В.РЫБАКА, «любая одноцветная коалиция, хоть оранжевая, хоть бело-голубая, ведет к дальнейшему расколу страны». Он считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «должен выступить гарантом Конституции и человеком, объединяющим Украину». По его словам, обращения БЮТ по поводу того, чтобы Президент возглавил «Нашу Украину» на переговорах ол коалиции - это попытка сделать В.ЮЩЕНКО лидером «15% населения Украины». «Мы же считаем, что Президент должен представлять всю Украину», - сказал В.РЫБАК. По его словам, нужно «подняться выше политических дрязг, взять флаг Украины, оттолкнуться от наказов избирателей в экономике, в социальных вопросах, и всем вместе взяться за дело: и «Нашей Украине», и БЮТ, и Партии регионов, и социалистам, и коммунистам». Он считает, что когда будет создана «настолько широкая

коалиция», тогда «будем говорить о премьерстве». Как заявил В.РЫБАК, «подавляющее большинство» в Партии регионов считает, что «должна быть широкая коалиция, способная выполнить обязательства перед избирателями, и такое добро руководство партии дает». По его словам, программа Президента Украины В.ЮЩЕНКО «Десять шагов навстречу людям» и программа Партии регионов - «одинаковые! В ключевых вопросах у нас общее видение».

В.РЫБАК подтвердил, что Партия регионов ведет переговоры с «Нашей Украиной» о

создании коалиции, но отказался назвать конкретных людей, которые берут в них

участие.

На вопрос, возможен ли вариант, когда «широкая коалиция оставит Ю.ХАНУРОВА

премьером, а осенью его спишут вместе с возросшими ценами на газ, полуразворованным бюджетом и всеми остальными проблемами экономики», В.РЫБАК ответил, что «все будет зависеть от того, как будут развиваться события». «Долго такого бардака экономика не выдержит, появятся серьезные дыры в бюджете, будет напряженная социальная ситуация», - сказал он. По его словам, сегодня «надо трезво и Президенту, и всем политическим силам оценить ситуацию». В.РЫБАК считает, что если будет «помаранчевая» коалиция, то возникнут проблемы «с теми регионами, где местная власть наша - Партии регионов».

По мнению В.РЫБАКА, коалиция Партии регионов и БЮТ на сегодняшний день

невозможна. «Но что будет завтра? Ведь постоянного ничего не бывает в жизни»,

- сказал он.