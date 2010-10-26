Политическая партия «Наша Украина» заявляет о присоединении к инициативе «Стоп фальсификации!».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Наша Украина” приветствует усилия своих коллег из других патриотических партий, которые договорились бороться против фальсификаций власти на выборах в рамках созданного комитета «Стоп фальсификации!».

"Эта инициатива полностью отвечает логике и духу общеукраинской кампании «Власть под контроль!», которой положила начало и реализует «Наша Украина». У нас общие цели на этих выборах – не позволить антиукраинским силам установить контроль над местной властью в Украине, и общий враг – фальсификатор”, - отмечают «нашеукраинцы».

Поэтому они присоединяются к действиям в рамках инициативы «Стоп фальсификации!» и будут активно участвовать в совместных усилиях, направленных на проведение честных и демократических выборов.

Как сообщал УНИАН, 25 октября восемь оппозиционных партий - "Батькивщина", "Гражданская позиция", "За Украину!", Партия защитников Отечества, "Реформы и порядок", "Свобода", Украинская народная партия, "Украинская платформа" заявили о создании Комитета защиты голосов избирателей "Стоп фальсификации!".

"Кампания по выборам в местные советы, которая проходит в Украине, засвидетельствовала, что власть создает серьезные препятствия на пути свободного волеизъявления граждан. Ставка делается на манипуляции и фальсификации", - говорится в совместном заявлении политических партий - членов Комитета "Стоп фальсификации!".

Главными задачами комитета станут мониторинг избирательного процесса, сбор и систематизация информации об избирательных махинациях и фальсификациях, которые применяются властью по всей стране, донесение информации об этих фальсификациях до украинского и международного сообщества, координация действий в день голосования с целью обеспечения честного подсчета голосов, совместные действия, в том числе акции протеста, для защиты волеизъявления избирателей.