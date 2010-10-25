ЦИК: избиркомы должны установить результаты выборов не позже 4 ноября

Территориальные избирательные комиссии должны установить результаты выборов в регионах не позднее 4 ноября, то есть не позже, чем на пятый день со дня выборов.

Об этом идет речь в утвержденном Центральной избирательной комиссией разъяснении относительно установления результатов выборов депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах советов в многомандатном избирательном округе.

Согласно Закону "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", в состав местных советов войдут местные организации политических партий, получившие три и больше процентов голосов избирателей от общего количества граждан, которые приняли участие в голосовании в соответствующем многомандатном избирательном округе.

В случае получения несколькими избирательными списками одинакового количества депутатских мандатов очередность внесения сведений в протокол определяется по очередности местных организаций партий в избирательном бюллетене для голосования по выборам депутатов соответствующего совета в многомандатном избирательном округе.

Установление результатов выборов должно происходить в режиме заседания избирательных комиссий, а протокол об установлении результатов должны подписать председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии и другие члены комиссии, присутствующие на заседании, и он должен быть заверен печатью избирательной комиссии.

Согласно разъяснению ЦИК, неподписание протокола отдельными членами избирательной комиссии не имеет правовых последствий для действительности протокола.

Протокол составляется в двух экземплярах, каждый из которых прошнуровывается и скрепляется печатью избирательной комиссии.

К протоколу прилагаются, при наличии, выраженные в письменной форме отдельные мнения членов избирательной комиссии, заявления и жалобы на нарушение порядка установления результатов выборов избирательной комиссией и решения, которые комиссия приняла в результате их рассмотрения.

Первый экземпляр протокола хранится в избирательной комиссии, второй безотлагательно вывешивается для общего ознакомления в помещении избирательной комиссии.

По просьбе кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки, уполномоченных лиц местных организаций партий, официальных наблюдателей от местных организаций партий им выдаются копии протокола.