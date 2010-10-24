Яценюку сорвали митинг в Житомире

В Житомире осуществлена попытка сорвать митинг при участии лидера «Фронта Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА и кандидата на должность городского головы от партии Геннадия ЗУБКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змін».

В сообщении отмечается, что во время проверки площадки, где должен был состояться митинг, был обнаружен автомобиль, который, по информации охраны торгового комплекса, возле которого должна была состояться акция, стоял здесь больше суток.

В пресс-службе «Фронта Змін» сообщают, что правоохранительные органы признали автомобиль взрывоопасным, поэтому площадку окружила милиция и не пускала на митинг людей.

Во «Фронте Змін» отмечают, что после проверки автомобиля руководитель взрывоопасной службы Житомирской области «подполковник Сергей ХРОБУСТ отказался от официальных комментариев». Милиция сообщила, что взрывоопасных веществ в автомобиле обнаружено не было. После составления соответствующего протокола автомобиль с помощью эвакуатора вывезли с площадки. Только после этого людей начали пускать к месту встречи с лидерами «Фронта Змін».

В сообщении отмечается, что «хотя о митинге органы местной власти были поставлены в известность заблаговременно, все эти мероприятия происходили непосредственно перед началом митинга».

«Фронт Змін» расценивает эти события как «целеустремленную попытку житомирской власти помешать свободному собранию сторонников партии».

Во «Фронте Змін» отмечают, что, согласно данным последних опросов общественного мнения, кандидат от «Фронта Змін» Г.ЗУБКО имеет второй рейтинг в городе после нынешнего мэра Житомира Веры ШЕЛУДЧЕНКО.