В ПР поняли: у тети Оли и дяли Толи недостатка в информации нет

Украинское общество не испывает потребности в общественом телевидении, считает народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО.

Об этом она заявила в интервью газете «Кіевскій телеграфъ».

«На мой взгляд, общество не испытывает потребности в общественном телевидении. Пока этот вопрос обсуждается на уровне экспертов, медийщиков и других заинтересованных лиц. Но, условно говоря, бабушку Люсю, дедушку Васю, тетю Олю или дядю Толю из N-ска данная проблема абсолютно не волнует. Сегодня у них нет недостатка в информационном продукте. Любой социальный ТВ-пакет включает в себя 20 телевизионных каналов. Смотри, что хочешь», - отметила депутат.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, в информационном пространстве представлены практически все точки зрения на ту или иную проблему, и зачастую прямо противоположные. «Обычный украинец не ощущает дефицита информации. Это первый момент. Второй: когда граждане почувствуют необходимость в создании общественного телевидения, то как им объяснить, что они, помимо привычных налогов, теперь должны будут ежемесячно нести еще одно бремя - абонплату, финансируя таким образом ОТВ? Возникает конфликт личных и общественных интересов. Готовы ли украинцы к этому, если и сейчас-то уже существующие налоги платят не все? Вопрос», - отметила Е.БОНДАРЕНКО.

Депутат также высказала сомнение в том, что общественное телевидение в Украине может быть создано в скором времени. «Я не верю в то, что удастся быстро создать общественное телевидение в Украине. Когда-то оно, конечно же, появится. Украина пытается делать шаги в этом направлении. Хорошо, что не стали изобретать велосипед, а предприняли попытку реализовать у нас в стране самую лучшую модель "общественного велосипеда", которая уже существует», - заявила Е.БОНДАРЕНКО.