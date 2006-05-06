Ехануров рассказал об одной из целей правительства

Правительство пытается обеспечить все нужды ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.

«Правительство Украины осознает свою ответственность и ставит целью сделать все возможное для надлежащего обеспечения ветеранов», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ и добавил: «Мы работаем, чтобы воины-освободители ежедневно чувствовали заботу всех, для кого они отстояли возможность жить в свободном мире».

Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что в последнее время наблюдается положительная тенденция увеличения пенсионного обеспечения ветеранов. Он отметил, что с 1 апреля прожиточный минимум составляет 359 грн., а с 1 октября будет 366 грн., что позволило перечислить пенсии всем ветеранам. По его словам, с 1 апреля средний размер пенсионной выплаты ветеранам составляет 422 грн. Повышены пенсии инвалидам войны, ветеранам, которым назначены пенсии в соответствии с

законом Украины о пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальственного и

рядового состава органов внутренних дел.По словам премьера, наименьшая пенсия инвалида войны первой группы с 1 апреля составляет 762 грн., второй группы – 588 грн., третьей – 534 грн.

Премьер также сообщил, что с 1 июля этого года для участников боевых действий предусмотрено повышение размера надбавки к пенсии до 89 грн., а женам (мужьям) умерших участников войны размер повышения составляет 36 грн.

Премьер также отметил, что, кроме этого, до 9 мая ветераны получат одноразовую денежную помощь.

В ходе пребывания в Центре Ю.ЕХАНУРОВ вручил директору медико-социального центра сертификат на новую машину «скорой помощи» и передвижной рентгеновский

аппарат.