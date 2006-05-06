УНИАН пытались “замочить”. Мы выжили!

Это произошло в ночь на субботу.

Нас тупо и банально “замочили”.

Агентство расположено на первых двух этажах дома в центре столицы, на Крещатике. На техническом этаже, который над нами, в три ночи разорвало вентиль, и вода стремительно начала заливать наши помещения.

Аварийная служба, вызванная нами, смогла остановить воду только через час. Этого оказалось достаточно, чтобы затопить помещение, где расположены ключевые элементы компьютерной инфраструктуры агентства. Поэтому мы не смогли своевременно начать работу и наладить оперативный выпуск информации и ее рассылку подписчикам. Поэтому так бедно выглядел и наш сайт, вы не смогли увидеть на нем важной информации, которая там должна была бы

быть.

Вот так все просто.

Ты вкладываешь средства, усилия, нервы в то, чтобы построить корреспондентскую сеть, найти авторитетные источники информации, обеспечить надежные коммуникации. Но ты не учитываешь, что нужно еще предусмотреть даже не одну, даже не две-три, а добрый десяток степеней того, что зовется “защитой от дурака”. Потому что над тобой может быть проложена труба, принадлежащая

определенному ЖЭКу. Он тебя затапливал уже год назад, платил штрафы, компенсировал убытки. Но потом вновь закрутил воду сомнительным вентилем китайского или какого-то похожего роизводства, и ночью рвануло. Так один сантехник может изменить вид всего информационного пространства страны, поскольку, не будем слишком скромными, наше агентство оказывает влияние на его ежедневный вид.

Можно сказать и так: предыдущая городская власть в лице Омельченко заливала нас горячей водой (год назад). Нынешняя власть в лице Черновецкого залила холодной.

Так сказать: все течет, ничего не меняется.

Им интересно было строить торговые “квадраты” и развлекательные центры, они выцарапывали друг у друга зубами землю в центре города. ЖЭКами и трубами заниматься было неинтересно.

С новой власти спрашивать рановато. Но по тому, как она раздает направо и налево сладкие обещания, и ни слова не может сказать, как конкретно можно хотя бы немного улучшить ситуацию, возникает большое подозрение, что это такое же лицемерие и демагогия.

Вывод может быть только один: в этой стране и в этом городе можно рассчитывать только на себя. Из этого мы будем неизбежно исходить.

Просим вас, тех, кто заходит к нам на сайт, кто выписывает нашу информацию, простить за сегодняшние неудобства.

На данное время мы смогли наладить передачу информации через интернет-сайт агентства. Пока это остается для нас единственным каналом распространения нашей информации. Если вы выписываете ленту «Новостей» или «Бизнес-Новостей», вы пока еще не сможете получать сообщения на свой адрес, но вы можете знакомиться с лентой на сайте, зайдя в рубрику “Последние новости”. Лента

будет обновляться в режиме “реального времени”, все сообщения будут подаваться в открытом доступе для пользователей Интернета.

Простите и потерпите.

Но теперь мы уже сделаем все возможное, чтобы оградить себя в дальнейшем от таких форс-мажоров. Выстроим, если нужно, десяток степеней защиты от “дурака” в лице ЖЭКа и в лице власти и ее партнеров, которые меняют цвета, но не меняются по сути.

Сверху, проконсультировавшись со специалистами, проложим пускай дорогое, пускай супердорогое, но надежное покрытие, чтобы вода, в случае чего, осталась у них там, на верхних этажах.

Со стороны Крещатика, на всякий случай, забаррикадируемся металлом, сталью, чем угодно, а вдруг кто-то из власть имущих захочет промчать на скорости своим “Мерсом” или “Майбахом” центром города, покатать своих любовниц, и не впишется в поворот и залетит к нам.

С окон тоже должны защититься. Вдруг чье-то “мажорное” дитятко захочет сесть не на “бимер”, а на вертолет, полетать над городом, и сверху совершит к нам крутое “пике” в окна. На этот случай стоит забронировать, забетонировать и окна, построить бомбоубежище, и обеспечить там автономное выживание.

Только так и будем действовать.

Но тогда, мы обещаем, даже из бомбоубежища, вы будете получать информацию

точную и оперативную

Нас не “замочат”!