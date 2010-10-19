Нардепы выпросили для своих родичей скидку на VIP-обслуживание (документ)

Глав депутатских фракций в Верховной Раде просят довести до сведения подопечных нардепов, что Госуправделами согласилось на предложение регламентного комитета ВР «урегулировать вопрос снижения оплаты» за пользование членами нардепских семей (женами, мужьями, детьми, родителями) услугами госпредприятия «Зал официальных делегаций» в украинских аэропортах.

«Обком» публикует письмо главам фракций, подписанное руководителем парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Владимиром Макеенко (Партия регионов), в котором указано, что отныне родственники нардепов смогут пользоваться услугами VIP-залов в аэропортах не по тарифу 1100 грн. (как было до «урегулирования вопроса»), а всего за 180 гривень. И это в случае, если они собираются лететь куда-то сами, без сопровождения родственника с мандатом.

Если же члены семьи находятся в VIP-зале вместе с нардепом, стоимость обслуживания для них будет составлять 121 гривну 20 копеек, «которые оплачиваются за счет бюджетных назначений».