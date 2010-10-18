У Тимошенко поняли, надеяться на «голосование сердцем» не приходится

18:41, 18 октября 2010
Политика
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Томенко о преимуществах смешанной системы

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что смешанная система голосования дает возможность гражданам на местных выборах голосовать как по убеждению, так и согласно прагматизму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня на встрече с лидерами студенческого самоуправления в Луцке, говоря о специфике нынешних местных выборов.

Н.ТОМЕНКО отметил, что поскольку разочарование властью в частности, и политикой в целом в Украине достаточно велико, то надеяться на голосование «сердцем» не приходится. «В то же время смешанная система очень хорошо дает возможность оправдать свои действия рядовому гражданину», - сказал политик, объяснив при этом, что «он (гражданин), обычно, делает осознанный выбор при голосовании за партийный список и позволяет себе роскошь проголосовать в мажоритарном округе за тех кандидатов, выбор которых стимулируется или советами местной власти, от которой он зависит, или материальным или продуктовым поощрением накануне выборов». «Таким образом, - отметил Н.ТОМЕНКО, - смешанная система возродила одновременное голосование и «головой», и «желудком»: когда за партийный список люди голосуют по своим убеждениям, а в мажоритарном голосуют, исходя из прагматических мотивов».

Подытоживая, он допустил, что если говорить о парламентских выборах, то «вполне очевидно, если местной власти удастся свою непопулярность компенсировать за счет мажоритарной составляющей, то можно стопроцентно прогнозировать, что следующие парламентские выборы тоже состоятся по смешанной системе».

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