Люди Тягнибока захватили главу львовского теризбиркома

Активисты ВО «Свобода» вместе с руководителями и кандидатами в депутаты во Львовский городской совет от ВО «Свобода» сегодня ворвались в кабинет ТИК Львова во Львовском городском совете и забаррикадировались там.

Как сообщает корреспондент ZAXID.NET, двери закрыты изнутри. В комнате находится председатель ТИК. В коридоре двери охраняют активисты ВО «Свобода». Вокруг собралось около 50 милиционеров. Активисты ВО «Свобода» шумят и не подпускают милицию.

Напомним, что ВО «Свобода» начала бессрочную акцию протеста в связи с несогласием с решением ТИК Львова относительно состава участковых избирательных комиссий.