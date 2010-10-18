Гриценко: мой прогноз - ничего мы в этом году не получим

Введение безвизового режима и зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом может состояться в 2012 году. Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий ГРИЦЕНКО журналистам в Ровенской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, по его словам, невзирая на заявления власти о сближении с Европой, Украина все дальше отходит от европейских стандартов.

Политик напомнил, как после первой поездки президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель власть заявляла о введении безвизового режима и зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом уже в 2010 году.

«Мой прогноз - ничего мы в этом году не получим, а если получим - то не раньше конца 2012 года, и то при очень настойчивой работе», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Он назвал такие декларации «завышенными ожиданиями, которые ничем не подкреплены ни с украинской, ни с европейской сторон».

«Что касается общего направления евроинтеграции Украины, то, к сожалению, здесь больше ритуальных, протокольных шагов, чем реальных действий», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В качестве примера он навел недавние законодательные инициативы власти, которые не вписываются в нормы европейских стандартов: закон о выборах; способ, которым были внесены изменения в Конституцию, закон о Кабмине и тому подобное.

Однако призывать запад помогать разбираться с тем, которое происходит в стране, А.ГРИЦЕНКО не советует: «Мы сами создали проблемы и сами должны их решать».