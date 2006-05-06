Продажи Opel в Украине в апреле увеличились в 3,1 раза – до 1023 автомобиля

Эксклюзивный импортер и дистрибьютор немецкого автоконцерна Adam Opel AG в Украине – ОАО "УкрАвтоЗАЗ-Сервис" через сеть своих дилеров в апреле увеличило продажи новых автомобилей Opel различных модификаций в 3,1 раза (на 210%), по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 1023 штук. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО "УкрАвтоЗАЗ-Сервис".

В сообщении отмечается, что высокий рост продаж Opel в Украине является частью общеевропейского бума продаж автомобилей этой марки и следствием реализации международной стратегии повышения качества автомобилей Opel.

В компании также считают, что тенденция к росту продаж автомобилей Opel сохранится, т.к. бренд значительно укрепил свою репутацию в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году "УкрАвтоЗАЗ-Сервис" через сеть своих дилеров увеличил продажи новых автомобилей Opel различных модификаций на 1,6% или на 70 штук, по сравнению с 2004 годом, до 4437 штук.

В 2006 году компания планирует увеличить продажи автомобилей Opel на 67%, по сравнению с 2005 годом, до 7400 штук.

Справка УНИАН. ОАО "УкрАвтоЗАЗ-Сервис" является авторизированным эксклюзивным импортером и дистрибьютором автомобилей Opel и запасных частей Opel. В марте 2003 года между компанией Adam Opel AG (Германия), "УкрАвтоЗАЗ-Сервис" и "Запорожским автомобильным заводом" было подписано соглашение об импорте, окончательной сборке, дистрибьюции и обслуживании автомобилей марки Opel. В рамках этого соглашения был создан единый дистрибьюторский склад запасных частей Opel и отлажена система их поставок.