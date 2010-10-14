В России всполошились, что в Украине не оформляется «реальное двуязычие»

Депутат Государственной думы РФ, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН считает «тревожным звонком» нерассмотрение Верховной Радой проекта закона «О языках в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил вчера в Севастополе во время выступления на международной научно-практической конференции «Особый статус Севастополя и его реалии».

По словам российского депутата, закон «О языках в Украине», «безусловно, должен был быть принят. То, что усилиями определенных политических сил - как оппозиционных, так и находящихся в самой правящей коалиции - этот закон положен «под сукно», не рассмотрен Верховной Радой Украины, это очень серьезный, тревожный звонок, и это, безусловно, беспокоит нас в Российской Федерации тоже… Хотя мы не потеряли доверия к «перезагрузке» российско-украинских отношений».

Как отметил К.ЗАТУЛИН, «мы в РФ - конечно, пусть никто нас к этому не толкает - не будем прекращать контактов с действующей властью Украины, не будем разговаривать с ней так, чтобы навредить нашим отношениям. Мы терпеливые люди, мы ждем, что те вопросы, которые в свое время брались на вооружение силами правящей коалицией, прежде всего Партией регионов, были программами - а среди них и вопрос о федерализации Украины, они найдут свое место в текущей политике Президента и действующего правительства». В конце концов, сказал он, время есть для этого. «Но пусть никто не обижается, мы здесь хотели бы привлечь внимание к тому, что есть нерешенные проблемы», - сказал депутат Госдумы.

По словам К.ЗАТУЛИНА, «нас беспокоит, что далеко не все решены вопросы, связанные с оформлением реального двуязычия». Он считает, что «надо сказать спасибо тем депутатам, которые внесли законопроект «О языках в Украине». Хотя, подчеркнул политик, «этот проект - мы его анализировали - является очень компромиссным, неокончательным решением вопроса о статусе русского языка». К.ЗАТУЛИН добавил: «По крайней мере, я считаю, что с этой точки зрения неудовлетворительно как последнее, окончательное слово в статусе русского языка. Но этот закон является значительным шагом вперед, и он, по крайней мере, задает направление движения».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", авторами которого является член Партии регионов А.ЕФРЕМОВ, лидер Компартии П.СИМОНЕНКО и депутат от Блока Литвина С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Законопроектом предусматривается, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно используется большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличного общения на всей территории Украины…».

В то же время, Институт украинского языка Национальной академии наук Украины вместе с Институтом языкознания им. А.А. Потебни по поручению НАНУ и по просьбе председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА проанализировали 7 «языковых» законопроектов и рекомендовали ни один из них не принимать в парламенте.

Как сообщил 12 октября директор Института украинского языка НАНУ Павел ГРИЦЕНКО, ученые детально рассмотрели и законопроект №1015-3 "О языках в Украине" регионала Александра ЕФРЕМОВА, коммуниста Петра СИМОНЕНКО и представителя блока Литвина Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО, который вызвал наибольший резонанс в обществе. «Такой закон принимать нельзя. Его дух – подчеркивание всего регионального в противовес целостности страны», - заявил П.ГРИЦЕНКО. «Как обычный человек могу сказать, что таким образом Партия регионов пытается, очевидно, удовлетворить мифические требования своих избирателей в отношении русского языка. Ведь по всем другим направлениям – провал. Не будешь же отчитываться перед людьми повышением цен и снижением уровня жизни», - сказал П.ГРИЦЕНКО. Кроме того, по его мнению, возмущение, которое вызвал законопроект Ефремова-Симоненко-Гриневецкого, не идет на пользу и русскому языку. «Он порождает сопротивление русскому языку, что не желательно. Поскольку украинцы должны быть готовыми к широкому общению. Но пытаться идти таким путем – это вредить интересам и украинского, и русского. Этого, к сожалению, не понимают авторы законопроекта», - отметил ученый.