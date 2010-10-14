Янукович летит в Литву

Программа визита предусматривает несколько встреч

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с официальным визитом в Литовской Республике. Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, программа визита предусматривает встречи главы Украинского государства с Президентом Литовской Республики, председателем Сейма и премьер-министром Литвы. Запланировано также подписание двусторонних документов.

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