Янукович летит в Литву
08:35, 14 октября 2010Политика
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Программа визита предусматривает несколько встреч
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с официальным визитом в Литовской Республике.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, программа визита предусматривает встречи главы Украинского государства с Президентом Литовской Республики, председателем Сейма и премьер-министром Литвы.
Запланировано также подписание двусторонних документов.
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