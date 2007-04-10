Представитель Ющенко успокоил судей КС: их решение - необязательное?

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ считает, что решение КC относительно Указа главы государства о роспуске Верховной Рады будет иметь сугубо политический характер.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

По словам В.ШАПОВАЛА, это объясняется тем, что в нынешних условиях другого решения быть не может. «Судьи уже на другое не способны. И не потому, что они плохие или, скажем, сомнительное качество их подготовки, а потому, что они в такой среде, находясь в которой, принять юридического решения не смогут», - сказал он.

На вопрос, нужно ли выполнять политическое решение, В.ШАПОВАЛ заметил, что с этим вопросом лучше обращаться к тем, кто его должен выполнять. В то же время он выразил мнение, что политические решения иногда бывают более обязательными, чем юридические, особенно если решение принимается авторитетным органом. «Насколько КС сегодня является авторитетным, это вопрос не ко мне», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Также, по его мнению, если решение КС будет принято за один день, оно будет сомнительным. «Если завтра (КС) примет решение, тем более для меня было бы очевидно, что это несерьезно. 8 месяцев молчали, а здесь за один день. Я всегда шучу, сколько нужно, чтобы родить ребенка - 9 месяцев. За один день - это неестественно, оно (решение) является искусственным, надуманным, с соответствующими последствиями», - подчеркнул представитель Президента в КС.

Как сообщал УНИАН, завтра, 11 апреля, Конституционный Суд на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264.

В то же время сегодня, 10 апреля, 5 судей КС заявили об отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.