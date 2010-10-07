Коммунисты жалуются, что в Донецкой области на них «тупо наезжают»

Народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай КРАВЧЕНКО заявил, что на представителей КПУ в Донецкой области со стороны руководства городов и районов оказывается давление в связи с предвыборной кампанией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, в сторону представителей КПУ поступают открытые угрозы со стороны местных властей.

«Тупо, непродуманно продолжают наезжать на людей, поступают угрозы, предлагают сниматься (снимать свои кандидатуры) и так далее. Мы все это фиксируем», - отметил Н.КРАВЧЕНКО.

Он добавил, что в Марьинском районе Донецкой области глава райгосадминистрации запретил директору местного Дворца культуры проводить у себя предвыборную конференцию КПУ.

«Есть примеры обыкновенного самодурства. Вот поднимает трубку глава райадминистрации Марьинской и дает команду запретить проводить коммунистам завтра конференцию в Доме культуры. Если бы мы вовремя не вмешались и конференция действительно была бы запрещена, то этот случай был бы предметом обсуждения в Парламентской Ассамблее Совета Европы», - подчеркнул коммунист Н.КРАВЧЕНКО.

Политик добавил, что по факту совершения покушения на члена КПУ, главу Прилеснянского сельского совета Юрия ШЕВЧЕНКО сейчас проводится следственная проверка органами МВД. Тем не менее, Н.КРАВЧЕНКО не хочет в открытую обвинять Партию регионов в оказании давления, так как, по его мнению, это может внести раскол в коалицию. «Этот выстрел (совершение покушения на члена КПУ, главу Прилеснянского сельсовета Ю.ШЕВЧЕНКО – УНИАН) этот выстрел можно по-разному рассматривать. Можно приклеить ярлык какой-то политической силе, для этого нужны доказательства. Но выстрел мог быть провокационным для того, чтобы привлечь общественное внимание. Он мог быть рассчитан на то, что я, как первый секретарь, защищая нашего человека, вбил бы клин, рассорил нас окончательно с руководством Партии регионов. Положение и так зыбкое. И нас бы это окончательно расстроило», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

По словам народного депутата, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО лично передаст Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ документы по фактам оказания давления на представителей Компартии в Донецкой и Луганской областях.