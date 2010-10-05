Если бы выборы во Львове прошли в сентябре (опрос)

На местных выборах во Львовский областной совет «Батькивщину» поддерживают 21,4% респондентов, “Свободу” – 18,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей Львовской области, который был проведен социологической группой «Рейтинг» в сентябре этого года.

Как отметил сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации социологического исследования, директор социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ, далее в рейтинге идет “Фронт Змін” (7,7%), “Наша Украина” (5,6%), “Сильная Украина” (4,5%), Партия регионов (3,9%), ПОРА (3%), “Гражданская позиция” (2%), УДАР (1,3%), “За Украину!” (1,3%). Остальные партии поддерживают 4,5% респондентов, не поддерживают ни одной – 6,8%, не будут принимать участия или не определились – 18,6% опрошенных.

По данным социологического исследования, больше всего доверяют в области Олегу ТЯГНИБОКУ (47%) и Юлии ТИМОШЕНКО (46%). Дальше идут Арсений ЯЦЕНЮК (40%), Сергей ТИГИПКО (29%), Анатолий ГРИЦЕНКО (27%), Виктор ЮЩЕНКО (27%) и Вячеслав КИРИЛЕНКО (26%). Юрию КОСТЕНКО доверяют 16% опрошенных и замыкают список представители действующей власти – Николай АЗАРОВ (10%), Виктор ЯНУКОВИЧ (9%) и Владимир ЛИТВИН (8%).

Соцопрос проводился социологической группой "Рейтинг" с 10 по 20 сентября с привлечением 1200 респондентов во Львовской области в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1,7% до 2,8%.