У Винского предлагают писать новую Конституцию

Конституционный Суд Украины превысил свои полномочия, признав неконституционным Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV.

Об этом говорится в заявлении Президиума Политсовета партии «Народная власть», текст которого опубликован на сайте партии.

«Решение Конституционного Суда вызвавало обострение политической ситуации, создало правовую коллизию. Понятно, что после этого решения Конституционный Суд должен быть распущен», - убеждены народники.

«Возврат к несовершенной Конституции 1996 года – это потеря 15 лет в процессе формирования в Украине европейской политической системы», - говорится в заявлении.

Со своей стороны, партия «Народная власть» выступает за проведение «системной конституционной реформы, которая реально обеспечит свободу, справедливость, права человека, демократию, парламентско-президентскую республику, действенное местное самоуправление».

Партия «Народная власть» считает необходимым начать процесс подготовки новой редакции Конституции Украины. По ее убеждению, парламентская конституционная комиссия должна работать с широким привлечением политиков, специалистов, общественности, ее работа должен проходить в прозрачном и демократическом формате.

Кроме того, отмечается в заявлении, с целью создания механизма реального влияния народа на конституционный процесс партия «Народная власть» предлагает немедленно принять законы Украины о всеукраинском и местных референдумах.