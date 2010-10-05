К делу «Семенюк-Самсоненко против Тимошенко» приобщили профсоюзы

Профсоюзы приобщены как третьи лица к делу, которое рассматривает Окружной административный суд Киева по иску экс-главы Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО к экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ФГИУ о признании противоправными (недействительными) действий субъектов властных полномочий.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Напомним, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, подавшая иск 26 апреля 2010 года, оспаривает поручение Ю.ТИМОШЕНКО №169 от 24 октября 2008 года по результатам совещания по вопросу "Ситуація, яка склалася за сучасних умов у гірничо-металургійному комплексі". Также В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает незаконными действия ФГИУ по внесению изменений в договор №КПП-497 купли-продажи на конкурсной основе пакета акций ОАО "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь".

В ходе предварительного судебного заседания к делу как третьи лица были приобщены профсоюзы, в частности: Национальная конфедерация профсоюзов Украины и первичная организация Профессионального союза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

Национальная конфедерация профсоюзов Украины – это крупнейшее независимое объединение профессиональных союзов в стране, альтернативное официальной Федерации профсоюзов украины. НКПУ создана в 2004 году, её возглавляет Петр ПЕТРИЧЕНКО. НКПУ защищает интересы около 4 миллионов трудящихся.

Профессиональный союз трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины объединяет почти 600 тысяч членов профсоюза и действует в горно-металлургическом комплексе и других предприятиях, в учебных заведениях. Штаб-квартира организации расположена в г.Днепропетровске.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Фонд государственного имущества Украины и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в мае 2009 г. согласовали изменения к договору купли-продажи госпакета ОАО «Криворожсталь» в части выполнения инвестобязательств.

По заверениям в то время исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Кроме того, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно. И. о. председателя ФГИУ также отметил, что сроки выполнения некоторых других инвестобязательств будут отложены на время действия форс-мажорных обстоятельств, которые предусмотрены договором купли-продажи.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает, что такие действия премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО и Фонда государственного имущества Украины во время внесения изменений в договор №КПП-497 о покупке-продаже пакета акций "Криворожстали" являются превышением полномочий, предусмотренных для них законами Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и «О приватизации государственного имущества», и нарушают требования ст. 8, ч.2 ст. 19 и ч.3 ст.113 Конституции Украины.