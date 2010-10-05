В Венецианской комиссии сомневаются в легитимности власти в Украине

Решение Конституционного Суда Украины об отмене изменений в Конституцию, внесенных в 2004 году, ставит вопрос о легитимности власти.

Такое мнение высказал в интервью проекта “Униан-новости ЕС” секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ.

“Мы пока еще не анализировали это решение, оно, насколько мне известно, не было официально переведено на английский, но эта ситуация, конечно, тревожит, потому что, получается, что власть в Украине работала несколько лет на основании неконституционной Конституции”, - сказал он.

“И это создает проблему легитимности ее действий и вообще легитимности. Так, например, на предыдущих выборах избиратели голосовали за кандидатов на основании новой Конституции, во время как парламентских, так и президентских выборах”, - добавил Т.МАРКЕРТ.

Он также отметил, что ситуация, сложившаяся в Украине, является очень необычной для европейской практики, когда внесенные в Конституции изменения отменяются через столько лет.

При этом секретарь Венецианской комиссии отказался комментировать заявления ряда оппозиционных партий относительно того, что после решения Конституционного Суда в Украине должны состояться новые выборы Президента и Верховной Рады.

“Это очень сложный вопрос, поскольку мы имеем очень необычную ситуацию. Мы действительно не имеем европейского опыта по этому вопросу”, - сказал Т.МАРКЕРТ.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд Украины своим решением отменил изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году, и возобновил действие Конституции 1996 года.