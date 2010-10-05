Пискун советует послушать, что говорит Янукович

Решение Конституционного суда относительно отмены политрефомы в 2004 году является реанимацией конституционного права в Украине и законности в Украине. Так считает экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Разве может быть верховенство права в стране, где изменения в Конституцию приняты незаконным способом? Я думаю, что такого нет в ни одной стране", - сказал юрист в интервью журналистам. - Конституция – это Основной Закон государства, и изменения к нему должны быть приняты только установленным Конституцией способом. Это во-первых.

Во-вторых. Если мы говорим о демократии, то мы должны послушать то, что говорит Президент Янукович. Он говорит, что демократия в стране – это только верховенство права, только верховенство законов, которые принимаются установленными законом методами!".

Экс-генпрокурор уверен, что не может жить закон, "если он рожден неправильно". "Это противоречит законодательству", - резюмировал Пискун.