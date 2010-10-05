БЮТ и НУ-НС взяли перерыв

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.15 по требованию фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва состоятся консультации относительно сегодняшней повестки дня парламента.

В частности, в повестку дня ВР на 5 октября был включен проект постановления об обеспечении выполнения решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года, касающийся отмены политреформы-2004.

В то же время депутаты от оппозиции заметили, что КС превысил свои полномочия, и поэтому парламент вообще не должен рассматривать данный вопрос.

В связи с недостижением компромисса по указанному вопросу, в сессионном зале и был объявлен перерыв.