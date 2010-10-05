Нардепы засядут за изменения в законы о Кабмине и регламенте ВР

Парламент сегодня планирует рассмотреть изменения в законы о Кабинете министров Украины и о Регламенте Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты намерены одобрить постановление об обеспечения выполнения решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года относительно соответствия Конституции Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222.

Кроме того, Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроекты, внесенные фракцией КПУ, об установлении моратория на экспорт зерна и о первоочередных мерах по предотвращению повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.