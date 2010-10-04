Литвин хочет позвать Януковича и Азарова на дискуссию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает провести совместное заседание с участием Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, руководства правительства и председателей фракций и комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета.

Спикер подчеркнул, что в предложениях оппозиции относительно необходимости провести дискуссию «определенный резон есть», добавив, что «нам нужно было бы выяснить обстоятельства, как дальше мы будем сотрудничать по линии Президент, правительство и ВРУ».

В.ЛИТВИН считает, что на таком совместном заседании необходимо «в конструктивном русле обсудить и ситуацию в экономике, и что дальше будем делать, каким должно быть взаимодействие на уровне комитетов, министерств».

«Мы подготовили соответствующие материалы относительно того, как министры принимают участие в заседаниях комитетов, как определяются докладчики одни, а появляются их заместители, чтобы в процессе спокойного разговора выйти на серьезный диалог», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время он не исключает возможности проведения специального заседания парламента. По его словам, это один из вариантов возможного проведения дискуссии.

Вместе с тем председатель ВР отметил, что заявления представителей фракции БЮТ, в частности депутата Виктора ШВЕЦА, о том, что якобы в решении КС нет нормы о возвращении к Конституции 1996 года, являются не совсем правильными.

По его словам, в решении есть четкая норма, где говорится о том, что с момента принятия решения КС вступает в силу Конституция 1996 года.

На заседании Согласительного совета фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина не поддержали предложение фракции БЮТ провести специальное заседание парламента.

В частности, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «если кто-то хочет поговорить, то давайте проведем парламентские слушания».