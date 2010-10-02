Регионалы не против двойного гражданства
Колесников о планах Януковича
Вице-премьер Борис Колесников считает, что до конца своего президентского срока Виктор Янукович сделает русский вторым государственным.
Об этом он сказал в Ялте в интервью телеканалу Евроньюс.
"Эти поправки реалистично внести (до конца президентского мандата Януковича). Иначе его обвинят на следующих выборах в невыполнении предвыборных обещаний", - сказал Колесников.
По его словам, принятие закона о языках, в предложенной редакции - это компромисс, которого можно достичь без внесения изменений в Конституцию.
Он также сказал, что это поддерживает большинство населения Украины.
"Американское социологическое агентство провело исследование в 2008 году, которое показало, что 54% украинцев выступают за двуязычие. Мнением украинцев пренебрегать нельзя", - отметил он.
На вопрос о возможности введения двойного гражданства Колесников ответил: "Это не так важно, но не вижу ничего недемократического".
"Если примут, будет очень неплохо. Такие законы есть в разных странах мира. Вопрос в том, где будут платиться налоги", - сказал Колесников.