Регионалы не против двойного гражданства

Вице-премьер Борис Колесников считает, что до конца своего президентского срока Виктор Янукович сделает русский вторым государственным.

Об этом он сказал в Ялте в интервью телеканалу Евроньюс.

"Эти поправки реалистично внести (до конца президентского мандата Януковича). Иначе его обвинят на следующих выборах в невыполнении предвыборных обещаний", - сказал Колесников.

По его словам, принятие закона о языках, в предложенной редакции - это компромисс, которого можно достичь без внесения изменений в Конституцию.

Он также сказал, что это поддерживает большинство населения Украины.

"Американское социологическое агентство провело исследование в 2008 году, которое показало, что 54% украинцев выступают за двуязычие. Мнением украинцев пренебрегать нельзя", - отметил он.

На вопрос о возможности введения двойного гражданства Колесников ответил: "Это не так важно, но не вижу ничего недемократического".

"Если примут, будет очень неплохо. Такие законы есть в разных странах мира. Вопрос в том, где будут платиться налоги", - сказал Колесников.

Украинская правда