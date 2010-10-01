Коалиция: восстанавливать законность готовы

Коалиция депутатских фракций «Стабильность и реформы» положительно воспринимает решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционным закона № 2222-IV.

Об этом говорится в заявлении коалиции по поводу решения КС относительно неконституционности Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины», текст которой размещен на официальном сайте Партии регионов.

“Мы готовы вместе с Президентом Украины, всеми конструктивными политическими силами страны и небезразличными гражданами приложить усилия для возобновления законности и порядка в стране. Руководствуясь объявленным вердиктом КСУ, который возобновил уважение к праву, считаем необходимым быстро и решительно принять законные меры для ликвидации последствий политического и правового хаоса, вызванного конъюнктурным, волюнтаристским решением о внесении разрушительных изменений в Конституцию, принятым в 2004 году”, - говорится в заявлении парламентской коалиции.

“Нет сомнения, что это решение КСУ, которое было принято в соответствии с правовыми процедурами и демократическими нормами, будет одобрено украинским обществом, всеми законопослушными гражданами Украины, а также мировым сообществом”, - считают подписанты.

По их мнению, после сегодняшнего решения КС “страна вернулась в конституционное русло и предприняла решительный шаг к укреплению в Украине европейских норм и ценностей”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Конституционный Суд обнародовал принятое 30 сентября решение об отмене политической реформы 2004 года.

В частности, КС признал не отвечающим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года, и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию (о политреформе), предусматривающий переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирования правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.