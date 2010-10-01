В партии Балоги пугают власть «красной карточкой»

Один из лидеров партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что решение Конституционного Суда, которое возобновляет действие Конституции Украины от 1996 года, “ввергает страну в правовой беспорядок и отбрасывает далеко назад проведение экономических реформ”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии И.КРИЛЯ.

По словам И.КРИЛЯ, вердикт КС был написан исключительно из соображений политической целесообразности, и является документом очень сомнительным с точки зрения норм конституционного права.

“Общество так и не поняло причин, которые побудили новую власть отменить политическую реформу 2004 года, кроме ее безудержного желания добиться абсолютного доминирования в стране. Ведь нынешняя власть, находясь в оппозиции, была категорически против возобновления президентской формы правления. Именно по Конституции-2004 Виктор ЯНУКОВИЧ во второй раз был назначен премьер-министром и победил на выборах Президента, а Партия регионов получила представительство в Верховной Раде и сформировала большинство”, – сказал И.КРИЛЬ.

“По меньшей мере, ясно одно: воплощен самый худший из всех возможных сценариев возвращения к Конституции 1996 года. Во-первых, КС сам нарушил Основной Закон, потому что не имеет полномочий давать государству новую Конституцию. Во-вторых, в момент объявления вердикта в стране наступил правовой хаос. Ведь, как бы там ни заверяли на Банковой, с сегодняшнего дня все ветви и органы власти в стране - Президент, Верховная Рада, правительство, государственные администрации, ряд местных советов – утратили легитимность. Ведь главу государства и парламент избирали совсем не под те полномочия, которые теперь нарезал им КС. Баланс во власти нарушен, вся политическая система деформирована. Единственным выходом из ситуации может стать проведение одновременных президентских и парламентских выборов, однако и на этом пути есть существенные правовые барьеры”, – считает он.

И.КРИЛЬ убежден, что необходимость приведения законодательства к новой-старой Конституции неминуемо создаст правовой коллапс. Ведь нужно будет пересмотреть и по-новому утвердить десятки тысяч законов и нормативных актов, принятых после 2006 года.

“Даже непонятно, по какой процедуре будет происходить это “приведение в соответствие”, поскольку и закон о Кабинете министров, и регламент Верховной Рады были приняты согласно Конституции-2004 г. Не говорю уже о тысячах судебных исков, в которых будут обжалованы действия власти за эти пять лет. Будем иметь театр политико-правового абсурда с неуправляемым ходом событий!”, – сказал он.

По мнению народного депутата, Верховная Рада уже в ближайшие пленарные дни должна будет взяться за принятие изменений к законодательству, потому что вердикт КС обязывает органы власти сделать это безотлагательно. То же касается и Кабинета министров. “Это означает, что власть забудет о разработке и принятии законов, необходимых для проведения реформ. Все обещанные преобразования утратят актуальность, потому что власть будет занята сама собой, а не страной”, - считает он.

И.КРИЛЬ прогнозирует, что подавляющая часть общества не воспримет такую “кражу” Конституции. По его словам, это нарушит гражданский покой и вызовет протесты по всей стране, удержать общественную ситуацию под контролем будет крайне сложно. Кроме того, Украина получит колоссальный негатив и осуждение на международной арене.

“Очевидно, что действующая власть скоро получит “красную карточку” и внутри страны, и вне ее границ. Двери в Европу будут прикрыты, потому что там не признают такого свободного обращения с правом и Конституцией. Демократическое развитие Украины замедлится, и многие ценности демократии и права нужно будет возобновлять сначала”, - считает лидер “Единого Центра”.