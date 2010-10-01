В партии Балоги пугают власть «красной карточкой»
Криль прочит неуправляемые события
Один из лидеров партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что решение Конституционного Суда, которое возобновляет действие Конституции Украины от 1996 года, “ввергает страну в правовой беспорядок и отбрасывает далеко назад проведение экономических реформ”.
Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии И.КРИЛЯ.
По словам И.КРИЛЯ, вердикт КС был написан исключительно из соображений политической целесообразности, и является документом очень сомнительным с точки зрения норм конституционного права.
“Общество так и не поняло причин, которые побудили новую власть отменить политическую реформу 2004 года, кроме ее безудержного желания добиться абсолютного доминирования в стране. Ведь нынешняя власть, находясь в оппозиции, была категорически против возобновления президентской формы правления. Именно по Конституции-2004 Виктор ЯНУКОВИЧ во второй раз был назначен премьер-министром и победил на выборах Президента, а Партия регионов получила представительство в Верховной Раде и сформировала большинство”, – сказал И.КРИЛЬ.
“По меньшей мере, ясно одно: воплощен самый худший из всех возможных сценариев возвращения к Конституции 1996 года. Во-первых, КС сам нарушил Основной Закон, потому что не имеет полномочий давать государству новую Конституцию. Во-вторых, в момент объявления вердикта в стране наступил правовой хаос. Ведь, как бы там ни заверяли на Банковой, с сегодняшнего дня все ветви и органы власти в стране - Президент, Верховная Рада, правительство, государственные администрации, ряд местных советов – утратили легитимность. Ведь главу государства и парламент избирали совсем не под те полномочия, которые теперь нарезал им КС. Баланс во власти нарушен, вся политическая система деформирована. Единственным выходом из ситуации может стать проведение одновременных президентских и парламентских выборов, однако и на этом пути есть существенные правовые барьеры”, – считает он.
И.КРИЛЬ убежден, что необходимость приведения законодательства к новой-старой Конституции неминуемо создаст правовой коллапс. Ведь нужно будет пересмотреть и по-новому утвердить десятки тысяч законов и нормативных актов, принятых после 2006 года.
“Даже непонятно, по какой процедуре будет происходить это “приведение в соответствие”, поскольку и закон о Кабинете министров, и регламент Верховной Рады были приняты согласно Конституции-2004 г. Не говорю уже о тысячах судебных исков, в которых будут обжалованы действия власти за эти пять лет. Будем иметь театр политико-правового абсурда с неуправляемым ходом событий!”, – сказал он.
По мнению народного депутата, Верховная Рада уже в ближайшие пленарные дни должна будет взяться за принятие изменений к законодательству, потому что вердикт КС обязывает органы власти сделать это безотлагательно. То же касается и Кабинета министров. “Это означает, что власть забудет о разработке и принятии законов, необходимых для проведения реформ. Все обещанные преобразования утратят актуальность, потому что власть будет занята сама собой, а не страной”, - считает он.
И.КРИЛЬ прогнозирует, что подавляющая часть общества не воспримет такую “кражу” Конституции. По его словам, это нарушит гражданский покой и вызовет протесты по всей стране, удержать общественную ситуацию под контролем будет крайне сложно. Кроме того, Украина получит колоссальный негатив и осуждение на международной арене.
“Очевидно, что действующая власть скоро получит “красную карточку” и внутри страны, и вне ее границ. Двери в Европу будут прикрыты, потому что там не признают такого свободного обращения с правом и Конституцией. Демократическое развитие Украины замедлится, и многие ценности демократии и права нужно будет возобновлять сначала”, - считает лидер “Единого Центра”.