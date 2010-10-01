Мороз предлагает отменить и Конституцию-1996 до кучи

Бывший председатель Верховной Рады Украины, почетный председатель СПУ Александр МОРОЗ считает, что из решения Конституционного Суда Украины относительно отмены политической реформы вытекает, что выборы народных депутатов должны состояться осенью 2011 года.

Такое мнение А.МОРОЗ выразил в комментарии УНИАН.

По его словам, это вытекает из того, что, в соответствии с Конституцией 1996 года, парламент избирается лишь на 4 года, а осенью для Верховной Рады VI созыва всплывает данный срок.

А.МОРОЗ отметил, что в связи с решением Конституционного Суда много вопросов также возникает относительно организации работы Верховной Рады, поскольку выходит, что утратили силу нормы Конституции о формировании в парламенте коалиции депутатских фракций.

По его словам, сегодняшнее решение КС приведет к тому, что “мы будем двигаться в сторону против демократии”. “Ведь форма государственного правления влияет на уровень благосостояния, на защиту прав и свобод людей, а мы идем в противоположную сторону”, - отметил почетный председатель СПУ.

А.МОРОЗ отметил, что, приняв решение об отмене политреформы, КС “превысил свои полномочия”. “И это - вне всякого сомнения”, - добавил он.

По словам почетного председателя СПУ, статьей 150 Конституции Украины предусмотрено, что к полномочиям КС относятся: решения вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционность) законодательных актов. Он добавил, что “у нас нет закона 2222, а есть Конституция Украины”, поэтому КС не имел права принимать решения относительно отдельного закона, поскольку уже речь идет о целостном документе – Основном Законе.

“Сегодня Конституционный Суд принял, по моему глубокому убеждению, неправомерное решение”, - отметил А.МОРОЗ.

При этом экс-спикер парламента добавил, что “он (Конституционный Суд - УНИАН) не должен был рассматривать текст Конституции”. По его словам, если следовать нынешней логики КС, то тогда этот конституционный орган имеет все основания отменить Конституцию 1996 года, поскольку ее также принимали с нарушением процедуры, действовавшей в то время.

А.МОРОЗ напомнил о многократном переголосовании ряда статей при принятии Основного Закона в 1996 году. “Я же не буду сейчас вести речь о том, что некоторые статьи Конституции Украины для того, чтобы были приняты, голосовались по 17-27 раз”, - сказал он.

А.МОРОЗ также отметил, что нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, народные депутаты избирались “под те полномочия, которые были определены действующей Конституцией” до сегодняшнего решению КС. Он подчеркнул, что это решение “не столько является юридическим или конституционным, а это решение - политическое”.

“Я считаю, что это заигрывание под политическую ситуацию, конкретных людей, и в данном случае можно говорить не о конституционном органе - Конституционном Суде Украины, а о членах этого органа, применяющих двойные стандарты при рассмотрении законов”.