Карпачева просит Медведько закрыть дело против погибшего студента

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет об установлении грубого нарушения законодательства Украины во время административного задержания и оформления материалов об административном правонарушении студента Игоря Индило.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмана, в связи с этим Н.КАРПАЧЕВА обратилась с соответствующим представлением к Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО.

«Конституционные права 20-летнего киевского студента Игоря Индило на жизнь и здоровье, свободу и личную неприкосновенность, честь и достоинство были грубо нарушены во время его административного задержания», – отмечается в представлении.

Там, производством Омбудсмана о нарушении сотрудниками Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в городе Киеве конституционных прав И.Индило установлено, что 17 мая 2010 г. во время инцидента в общежитии дежурный инспектор охраны и участковый инспектор Шевченковского райуправления милиции действовали вопреки требованиям Кодекса Украины об административных правонарушениях (дальше – КУпАП) и ведомственных инструкций и приказов. По убеждению Омбудсмана, непрофессиональные действия инспектора охраны и превышение власти участковым инспектором милиции привели к необоснованному административному задержанию студента И.Индило.

Кроме того, Уполномоченным по правам человека после изучения материалов об административном правонарушении якобы совершенном И.Индило по части 1 статьи 185 КУпАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции) установлено, что сведения, внесенные в протокол, не отвечают требованиям статьи 256 КУпАП: в нем содержатся противоречия между данными об установленном лице (вместо Индило И.И. указано Индиго И.И,, отсутствуют объяснения задержанного, его подписи, не указаны свидетели происшествия и вообще отсутствуют какие-либо доказательства совершения И.Индило правонарушения.

Также, отмечает Н.КАРПАЧЕВА, к материалам дела был приобщен проект постановления об административном правонарушении, который не подписан начальником райуправления милиции Петром МИРОШНИЧЕНКО, отсутствует и решение о направлении материалов дела в суд. Более того, вопреки требованиям законодательства, согласно которым дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 185 КУпАП, должны рассматриваться на протяжении суток, решение по делу относительно И.Индило до сих пор не принято.

В своем представлении Генеральному прокурору Омбудсман Украины отмечает необходимость решение вопроса о привлечении к ответственности виновных в нарушении конституционных прав И.Индило на жизнь и здоровье, свободу и личную неприкосновенность, честь и достоинство, а также по принятию мер по закрытию производства об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях студента события и состава такого правонарушения.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2010 года телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». В милиции опровергли информацию о том, что студент умер в результате действий правоохранителей.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило.

9 сентября в интервью журналу «Профиль» генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что следствие по уголовному делу о смерти студента И.Индило будет завершено не ранее октября.