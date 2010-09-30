Кравчук возмущен, что Пинчук не пригласил в Ялту Тимошенко

Впервые в истории Ялтинской европейской стратегии (YES) на саммит не пригласили лидера крупнейшей оппозиционной партии Украины.

Об этом заявил первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК в своем блоге на “Украинской правде”.

Как пишет Л.КРАВЧУК, “организаторы саммита решили, что представлять точку зрения оппозиции имеет право только Арсений ЯЦЕНЮК. Странно, почему такое решение принял организатор Ялтинского саммита Виктор ПИНЧУК? Также возникает вопрос: как на этот раз известные демократы из правления объяснят такой выбор участников?”

Как известно, отмечает Л.КРАВЧУК, “Правление YES возглавляет бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ, а в его состав входят, в частности, депутат Европейского Парламента Марек СИВЕЦ и бывший Генсек Совета Евросоюза Хавьер СОЛАНА”.

“Мы же знаем, - продолжает он, - что во всех предыдущих саммитах лидеры украинской оппозиции имели возможность выступить перед мировой политической и экспертной элитой”.

Также Л.КРАВЧУК спрашивает: “Почему на Ялтинский саммит приглашается только Л.Д.КУЧМА? Можно ли это толковать таким образом, если какой-либо саммит организует богатый зять В.А.ЮЩЕНКО, то лишь он будет приглашен? Тогда у меня нет никакой перспективы попасть на подобное собрание. И не является ли реальной правдой то, что российская демократия по отношению к Украине останавливается на хуторе Михайловский, а европейская – на станции Чоп?”.

7-й ежегодный саммит YES в Ялте начинает свою работу в пятницу, 1 октября.