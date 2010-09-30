Литвин о конституционном большинстве и искушении

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не является сторонником конституционного большинства в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на втором совещании руководителей аппаратов парламентов государств СНГ, стран Балтии и Кавказа.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня Украина «вошла в нормальное русло развития». «У нас нет конфликтов по линии Президент-парламент-исполнительная власть», - добавил он.

Глава парламента подчеркнул, что на сегодняшний день в Верховной Раде Украины «есть устойчивое большинство», которое объединяет «где-то 270 депутатов».

В.ЛИТВИН отметил: «Я не являюсь сторонником конституционного большинства в парламенте, ибо тогда появляется искушение принимать сложные решения очень быстро». «А я всегда боюсь людей, у которых есть быстрые рецепты решения очень сложных проблем. Как правило, они ущербны», - добавил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул: «Мы стоим перед необходимостью проведения конституционной реформы». По его словам, для внесения изменений в Конституцию Украины необходимо 300 голосов народных депутатов.

В то же время, по его мнению, «это должно быть (внесение изменений в Конституцию – УНИАН) в процессе дискуссии, ибо это не сиюминутный документ, такой документ должен быть на перспективу».