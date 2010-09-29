В Киеве журналисты и общественные деятели проводят акцию “Собирает ли СБУ обо мне информацию?”

Как передает корреспондент УНИАН, около 30 журналистов и общественных деятелей выстроились в очередь к общественной приемной Службы безопасности Украины, чтобы подать информационные запросы и узнать, собирала ли СБУ о них какие-либо данные.

Участники акции обеспокоены неединичными случаями внимания представителей СБУ к деятельности общественных организаций и журналистов, а также сбором информации относительно них.

Участники акции в запросах отмечали, что по роду деятельности высказывают критику в адрес высших должностных лиц и других представителей власти, общаются с иностранцами. В связи с этим они просят СБУ дать ответ на вопрос: “Собирала ли СБУ на протяжении последнего года в отношении меня любые данные, проводила ли оперативные мероприятия, прослушивала ли мои телефоны, организовывала ли слежку?”. В случае если такие действия были и в результате не было возбуждено уголовного дела, участники акции просят сообщить им, какая именно информация о них собиралась.

Журналисты и общественные деятели обратились к председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ с требованием публично объяснить такие действия своих подчиненных.